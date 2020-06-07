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Жена Кокшенова рассказала, кому достанется наследство актёра 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Кому достанется многомиллионное наследство Кокшенова
Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/Global Look Press
Бывшая жена Кокшенова Елена рассказала о дележе наследства, оставленном актёром. Она заверила, что борьбы за имущество звезды советского кино не будет, «всё уже давно поделено».
Речь идёт о большом культурном наследии, многомиллионном наследстве в виде недвижимости. Это квартира в 300 кв.м. рядом с киностудией «Мосфильм» ценой в 100 млн рублей и загородный дом.
Предполагалось, что главной наследницей Кокшенова станет его внебрачная дочь Алевтина Вокрош. Но юристы считают, что претендовать на богатство актёра могут и его вдова Наталья Лепёхина, и обе его дочери. В частности, Мария Кокшенова, которая появилась от первого брака артиста с Аллой Шавыриной, пишет KP.RU.
Алевтина появилась на свет в результате бурного романа актёра со стюардессой Ниной Вокрош. Девушка может претендовать на наследство, даже если её нет в завещании. Но есть информация о том, что 33-летняя дочь не ладила со знаменитым отцом.
Как рассказала бывшая супруга, завещания Кокшенов не оставил, но обо всех позаботился.
У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Всё давно поделено, все имущество — на своих местах. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Все живём достойно и хорошо. Никому ничего ни от кого не нужно, — заявила Елена.
Самой Елене Михаил Кокшенов подарил квартиру Геленджике и ещё некую недвижимость, о которой она не стала распространяться. Что касается квартир, о которых говорили юристы, то женщина назвала информацию «устаревшей» и заявила, что «всё давным давно поменялось».
Ранее NEWS.ru сообщал, что народного артиста России Михаила Кокшенова, скончавшегося 5 июня в возрасте 83 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.
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Общество , Алевтина Вокрош , Михаил Кокшенов , Комсомольская правда
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