Кому достанется многомиллионное наследство Кокшенова

Бывшая жена Кокшенова Елена рассказала о дележе наследства, оставленном актёром. Она заверила, что борьбы за имущество звезды советского кино не будет, «всё уже давно поделено».

Речь идёт о большом культурном наследии, многомиллионном наследстве в виде недвижимости. Это квартира в 300 кв.м. рядом с киностудией «Мосфильм» ценой в 100 млн рублей и загородный дом.

Предполагалось, что главной наследницей Кокшенова станет его внебрачная дочь Алевтина Вокрош . Но юристы считают, что претендовать на богатство актёра могут и его вдова Наталья Лепёхина, и обе его дочери. В частности, Мария Кокшенова, которая появилась от первого брака артиста с Аллой Шавыриной, пишет KP.RU.

Алевтина появилась на свет в результате бурного романа актёра со стюардессой Ниной Вокрош. Девушка может претендовать на наследство, даже если её нет в завещании. Но есть информация о том, что 33-летняя дочь не ладила со знаменитым отцом.

Как рассказала бывшая супруга, завещания Кокшенов не оставил, но обо всех позаботился.

У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Всё давно поделено, все имущество — на своих местах. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Все живём достойно и хорошо. Никому ничего ни от кого не нужно, — заявила Елена.

Самой Елене Михаил Кокшенов подарил квартиру Геленджике и ещё некую недвижимость, о которой она не стала распространяться. Что касается квартир, о которых говорили юристы, то женщина назвала информацию «устаревшей» и заявила, что «всё давным давно поменялось».

Ранее NEWS.ru сообщал, что народного артиста России Михаила Кокшенова, скончавшегося 5 июня в возрасте 83 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.