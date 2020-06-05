Подруга Кокшенова сообщила подробности о смерти актера 

Подруга заслуженного артиста РСФСР Михаила Кокшенова Поэтесса Любовь Воропаева прокомментировал сообщение о смерти актера. По ее словам, она узнала о трагичном событии из социальных сетей экс-супруги Елены.

«Это сообщение было для друзей. Прошло 13 часов с момента публикации, значит, вчера поздно вечером (4 июня) он умер», — предположила она.

Воропаева отметила, что лично не была знакома с супругой Кокшенова и не общалась с ней. Однако она отметила, что бывшая жена артиста очень любила его и находится в «чудовищном» состоянии.

Ранее сообщалось, что на 84-ом году жизни Михаил Кокшенов умер в одном из лечебных центров Подмосковья.