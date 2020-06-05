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Названа причина смерти жены Норкина 

Артём Кульша и ещё 2 17 минут назад
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Фото: РИА Новости
Радиоведущая Юлия Норкина скончалась в результате инфаркта. Об этом друг ее семьи историк Евгений Спицын сообщил «Комсомольской правде».
Несколько часов назад, как сообщал «Рамблер», муж Норкиной телеведущий Андрей Норкин рассказал, что она умерла. Он не назвал причину ее смерти, а желающих попрощаться с ней пригласил приехать завтра примерно в 13:30 на Ново-Деревенское кладбище в городе Пушкине, Московская область.
«Случился инфаркт, и Юлю не успели спасти», — сообщил Спицын.
Он высказал мнение, что причинами инфаркта могли стать нервное напряжение и эмоциональный стресс, вызванные трудностями с переходом сына в старшую школу, и «всеми этими коронавирусными делами».
Историк подчеркнул, что Норкина не была больна коронавирусной инфекцией COVID-19, но переживала из-за общей обстановки на фоне ее пандемии.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,6 миллиона человек.
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Общество , Евгений Спицын , Андрей Норкин , Комсомольская правда
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