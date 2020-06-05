Защитница российских женщин назвала геев больными 

Председательница «Союза женщин России», который защищает их права и интересы, Екатерина Лахова назвала геев больными людьми. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Лаховой, в поправках к Конституции прописывается традиционная семья, которая состоит из мужчины и женщины, а не геев. Она добавила, что в стране нет мужественных мужчин.

Лахова также заявила, что международные институты пытаются навязать России однополые браки. По ее словам, российскую сторону критикуют также и за отказ ратифицировать Стамбульскую конвенцию о профилактике насилия в отношении женщин. Глава союза добавила, что однополые браки «хотят протащить через эту конвенцию».

4 июня Лахова заявила, что у российских школьников с начальных классов вели не половое воспитание, а прививали любовь к семье. По ее мнению, таким образом девочки поймут, что к 30 годам к ним будут относиться как к «старородкам», а «самое нормальное» время для родов — 22-25 лет.