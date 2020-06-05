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Британиия раскрыла источник появления коронавируса

В России нашли новый способ лечения коронавируса

В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 — теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.

ВОЗ подтвердила выход России на плато

Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в Женеве заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

В Ухане не осталось больных коронавирусом

Из больниц в китайском городе Ухань выписали последних троих пациентов, переживших вызванную коронавирусом нового типа болезнь COVID-19. Больше активных случаев заболевания в городе не осталось, сообщает агентство «Синьхуа».

В России провели более 12 млн тестов на коронавирус

Билл Гейтс высказался о «чипировании» человечества

Американский бизнесмен Билл Гейтс не хочет чипировать всех людей под видом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сам сообщил «Би-би-си» (ВВС).

Коронавирус отступает от России

За последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб. Уточняется, что из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни.

Нарушитель масочного режима избил полицейского

В Магнитогорске полицейские избили местного жителя, который на улице находился без маски, затем надели на него наручники и увезли в отдел. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъём».

Вакцина от COVID-19 в России готова к испытаниям

Об этом сообщает газета Минобороны «Красная Звезда» со ссылкой на сотрудницу филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Наталью Позднякову.

Тысячу россиян закрыли на карантин «из-за одного товарища»

В Магадане врачи отправили на двухнедельный домашний карантин почти тысячу местных жителей из-за контакта с семьей , муж в которой заражен коронавирусом.