Британиия раскрыла источник появления коронавируса
Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что пандемия коронавируса стала результатом «несчастного случая», произошедшего в лаборатории Уханя.
В России нашли новый способ лечения коронавируса
В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 — теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
ВОЗ подтвердила выход России на плато
Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в Женеве заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
В Ухане не осталось больных коронавирусом
Из больниц в китайском городе Ухань выписали последних троих пациентов, переживших вызванную коронавирусом нового типа болезнь COVID-19. Больше активных случаев заболевания в городе не осталось, сообщает агентство «Синьхуа».
В России провели более 12 млн тестов на коронавирус
Более 12 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением находятся 317 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Билл Гейтс высказался о «чипировании» человечества
Американский бизнесмен Билл Гейтс не хочет чипировать всех людей под видом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сам сообщил «Би-би-си» (ВВС).
Коронавирус отступает от России
За последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб. Уточняется, что из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни.
Нарушитель масочного режима избил полицейского
В Магнитогорске полицейские избили местного жителя, который на улице находился без маски, затем надели на него наручники и увезли в отдел. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъём».
Вакцина от COVID-19 в России готова к испытаниям
Об этом сообщает газета Минобороны «Красная Звезда» со ссылкой на сотрудницу филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Наталью Позднякову.
Тысячу россиян закрыли на карантин «из-за одного товарища»
В Магадане врачи отправили на двухнедельный домашний карантин почти тысячу местных жителей из-за контакта с семьей, муж в которой заражен коронавирусом.
"Врач приехал в скафандре, и всё подтвердилось"
Певец Эмин Агаларов заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и уже выздоровел. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».