«Власовская сволочь»: Соловьев оскорбил Навального 

Политик Алексей Навальный — типичный нацик. Об этом, как сообщает News.ru, заявил журналист Владимир Соловьев.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», телеканал RT представил ролик, анонсирующий голосование по поправкам в Конституцию России. В видео снялись в том числе актер Иван Охлобыстин, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, дизайнер Артемий Лебедев и участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
Во вторник Навальный назвал людей, снявшихся в видео, голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести.
Вчера Соловьев назвал их людьми, которые любят свою родину и гордятся ее историей, а Навального — власовской сволочью, нацистской мразью и очень плохо образованным человеком, а его словарный запас — очень убогим.
«Типичный портрет нацика», — подытожил он.
В конце мая Соловьев назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона тварью, жуликом, ничтожеством, бездарностью и группенфюрером Службы безопасности Украины (СБУ). Так он отреагировал на слова Гордона о том, что он взял бы интервью у Соловьева.