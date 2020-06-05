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«Власовская сволочь»: Соловьев оскорбил Навального 

Артём Кульша 22 минуты назад
«Власовская сволочь»: Соловьев оскорбил Навального
Фото: РИА Новости
Политик Алексей Навальный — типичный нацик. Об этом, как сообщает News.ru, заявил журналист Владимир Соловьев.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», телеканал RT представил ролик, анонсирующий голосование по поправкам в Конституцию России. В видео снялись в том числе актер Иван Охлобыстин, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, дизайнер Артемий Лебедев и участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
Во вторник Навальный назвал людей, снявшихся в видео, голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести.
Вчера Соловьев назвал их людьми, которые любят свою родину и гордятся ее историей, а Навального — власовской сволочью, нацистской мразью и очень плохо образованным человеком, а его словарный запас — очень убогим.
«Типичный портрет нацика», — подытожил он.
В конце мая Соловьев назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона тварью, жуликом, ничтожеством, бездарностью и группенфюрером Службы безопасности Украины (СБУ). Так он отреагировал на слова Гордона о том, что он взял бы интервью у Соловьева.
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Общество , Алексей Навальный , Иван Охлобыстин , Владимир Соловьев , Артемий Лебедев , Вячеслав Фетисов , Дмитрий Гордон , СБУ , Госдума , Russia Today
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