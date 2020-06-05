«Власовская сволочь»: Соловьев оскорбил Навального 

Во вторник Навальный назвал людей, снявшихся в видео, голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести.

Вчера Соловьев назвал их людьми, которые любят свою родину и гордятся ее историей, а Навального — власовской сволочью, нацистской мразью и очень плохо образованным человеком, а его словарный запас — очень убогим.

«Типичный портрет нацика», — подытожил он.