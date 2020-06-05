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New York Times обвинила Симоньян в расизме 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Симоньян обвинили в расизме
Фото: РИА Новости
Американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды».
«Симпатии к полиции иногда принимали уродливый оборот. Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, … распространила в социальных сетях откровенно расистское сообщение, в котором говорилось, что протестующие являются наркоманами и преступниками», — пишет New York Times.
Издание пишет, что сообщение Симоньян якобы было переполнено сарказмом и «подано как заявление о поддержке „негров Миннесоты“. Оно „призывало протестующих копировать тактику украинцев, которые, подбадриваемые Вашингтоном, вышли на улицы в 2014 году, чтобы свергнуть своего прокремлевского президента“, пишет газета.
Примечательно, что сообщение, о котором идет речь, не было написано Симоньян. Главред RT репостнула сообщения Telegram-канала Русский тарантасъ, который ведет военный корреспондент „Комсомольской правды“ Дмитрий Стешин, работавший в Египте, Тунисе, Ливии, Сирии, Южной Осетии и на Северном Кавказе. В сообщении Стешин в шутку дает протестующим в США „инструкцию“ о том, как действовать во время Майдана.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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Комментарии 3
Общество , Маргарита Симоньян , Деловая газета "Взгляд" , Russia Today , Комсомольская правда , New York Times
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