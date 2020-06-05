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Американские СМИ обвинила Симоньян в поддержке расизма 

Алиса Селезнёва и ещё 1 30 минут назад
Американская газета New York Times заявила, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне массовых протестов в США распространила в социальных сетях «откровенно расистское сообщение».
«Рамблер» писал, что ранее житель Миннеаполиса афроамериканец Джордж Флойд умер при задержании полицейскими. После его гибели в США начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и погромы.
По мнению автора статьи в американской газете, симпатии к полиции «иногда принимают уродливый оборот».
«Маргарита Симоньян распространила в социальных сетях откровенно расистское сообщение, в котором говорилось, что протестующие являются наркоманами и преступниками», — пишет издание.
В статье подчеркивается, что «сочащееся сарказмом» сообщение было подано, как заявление в поддержку «негров Миннесоты».
«Оно призывало протестующих копировать тактику украинцев, которые под аплодисменты Вашингтона вышли на улицы в 2014 году, чтобы свергнуть своего прокремлевского президента», — пишет журналист издания.
По данным газеты «ВЗГЛЯД», речь идет о перепосте сообщения Telegram-канала «Русский тарантас», который ведет военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. В нем он в шутку дает протестующим в США «инструкции», как действовать во время Майдана.
«Рамблер» писал, что ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что против него и других российских журналистов ведутся атаки и предпринимаются попытки дискредитации. Среди подвергающихся преследованию журналистов он назвал Маргариту Симоньян.
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Общество , Видео , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Russia Today , Комсомольская правда , New York Times , Миннеаполис , США
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