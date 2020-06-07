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Православные христиане в России встречают День Святой Троицы 

Национальная Служба Новостей и ещё 11 2 часа назад
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Фото: nsn.fm
День Святой Троицы (Пятидесятницу) празднуют в воскресенье, 7 июня, православные христиане, сообщает РИА «Новости».
Один из главных православных праздников отмечается на 50-й день после Пасхи. Этот день почитается как торжество схождения Святого Духа на учеников Христа, пишет Газета.ru.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского. Закрытый скит расположен рядом с подмосковным поселком Переделкино.
«Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ», — цитируют «Известия» пояснения главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.
Напомним, торжественные богослужения проходят в условиях ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса.
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Общество , Александр Невский , Владимир Легойда , Патриарх Кирилл , Газета.Ru , газета "Известия" , РИА Новости
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