Православные христиане отмечают день Святой Троицы

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День Святой Троицы (Пятидесятницу) празднуют в воскресенье, 7 июня, православные христиане, сообщает РИА «Новости».

Один из главных православных праздников отмечается на 50-й день после Пасхи. Этот день почитается как торжество схождения Святого Духа на учеников Христа, пишет Газета.ru.

«Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ», — цитируют «Известия» пояснения главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Напомним, торжественные богослужения проходят в условиях ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса.