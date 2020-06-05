Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России провели более 12 млн тестов на коронавирус 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России провели более 12 млн тестов на коронавирус
Фото: ТАСС
Более 12 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением находятся 317 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что проведено 12 млн 53 тыс. 663 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса, передает РИА «Новости».
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 317 тыс. человек.
Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 8 тыс. 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 449 тыс. случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
New York Times обвинила Симоньян в расизме New York Times обвинила Симоньян в расизме Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран Названы факторы наступления второй волны коронавируса в России Названы факторы наступления второй волны коронавируса в России
Общество , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Видео
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение