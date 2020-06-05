Коронавирус отступает от России 

России выявили 8,7 тысячи случаев коронавируса за суткиЗа последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 726, до 449 834 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 8 831 человек, за день до этого — 8 536, еще днем ранее — 8 863.

У 37,1 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 8 057 человек выписались после выздоровления, 144 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 212 680 пациентов, 5 528 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах. Топ-10 по приросту: Москва (1855), Московская область (762), Санкт-Петербург (378), Нижегородская область (330), Свердловская область (251), Ростовская область (196), Красноярский край (173), Смоленская область (150), Волгоградская область (128), Воронежская область (126).

За ними следуют: Ивановская область (125), Архангельская область (125), Дагестан (124), Орловская область (121), Башкирия (119), Ханты-Мансийский АО (117), Челябинская область (108), Новосибирская область (108), Тульская область (105).

Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Брянская область (96), Саратовская область (96), Ульяновская область (95), Иркутская область (95), Тыва (94), Пензенская область (90), Самарская область (89), Калужская область (87), Курская область (85), Ставропольский край (84), Краснодарский край (83), Чувашия (80), Карачаево-Черкессия (76), Астраханская область (75), Кировская область (75), Кабардино-Балкария (73), Якутия (72), Белгородская область (71), Рязанская область (71), Тверская область (71), Ярославская область (71).

Менее 70 новых случаев: Тамбовская область (65), Псковская область (65), Хабаровский край (65), Липецкая область (64), Забайкальский край (64), Оренбургская область (63), Владимирская область (58), Алтайский край (57), Омская область (55), Ленинградская область (52), Приморский край (51), Татарстан (50).

Менее 50: Пермский край (49), Камчатский край (49), Бурятия (48), Мурманская область (47), Мордовия (47), Северная Осетия (46), Ямало-Ненецкий АО (45), Удмуртия (43), Новгородская область (42), Марий Эл (42), Ингушетия (40), Тюменская область (36), Калининградская область (35), Томская область (35), Карелия (28), Кемеровская область (28), Амурская область (27), Коми (25), Адыгея (25), Хакасия (25), Костромская область (20).

Менее 20: Вологодская область (17), Чечня (15), Магаданская область (15), Сахалинская область (13), Калмыкия (9), Курганская область (9), Еврейская АО (6), Чукотский АО (6), Крым (6), Ненецкий АО (5), Республика Алтай (2), Севастополь (2).

Как сообщал «Рамблер», к 5 июня в стране провели более 12 миллионов тестов на коронавирус, 320 тысяч из них — за последние сутки.