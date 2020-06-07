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В Кузбассе выявили еще 31 случай COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Кузбассе выявили еще 31 случай COVID-19
Фото: РИА Новости
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 31 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 31 пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Девятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 304 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 441 больной коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, десять новых случаев выявлено в Новокузнецке, восемь — в Кемерово, по три — в Белово и Междуреченске, два — в Новокузнецком районе, по одному — в Анжеро-Судженске, Калтане, Осинниках, Кемеровском и Таштагольском районах.
Среди новых выздоровевших семь жителей Новокузнецка, пять — из Междуреченска, по одному — из Белово, Кемерово, Юрги, Прокопьевска, Калтана, Новокузнецкого и Тисульского районов.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 752 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 304 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 009 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Сергей Цивилев , Роспотребнадзор , РИА Новости
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