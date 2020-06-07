В Кузбассе выявили еще 31 случай COVID-19 

Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 31 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев

"Еще у 31 пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Девятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 304 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 441 больной коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре , десять новых случаев выявлено в Новокузнецке, восемь — в Кемерово, по три — в Белово и Междуреченске, два — в Новокузнецком районе, по одному — в Анжеро-Судженске, Калтане, Осинниках, Кемеровском и Таштагольском районах.

Среди новых выздоровевших семь жителей Новокузнецка, пять — из Междуреченска, по одному — из Белово, Кемерово, Юрги, Прокопьевска, Калтана, Новокузнецкого и Тисульского районов.

По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 752 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 304 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 009 человек.

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