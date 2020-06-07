Телеведущий Андрей Норкин опубликовал в соцсетях фото своей супруги Юлии, лежащей в гробу. Похороны ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной прошли в субботу на Новодеревенском кладбище в Подмосковье

Проститься с покойной пришли десятки человек. Телеведущий попросил представителей СМИ не снимать церемонию. Вдовец последним подошёл к телу и постоял у гроба в тишине несколько минут.

«Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришёл, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка», — написал Норкин в инстаграме.

Он отметил, что в интернете «много чего понаписали уже» и призвал не обращать на это внимания.

«Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди. Просто сил не хватало на всех…» — добавил телеведущий.