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«Проводили девочку мою»: Норкин опубликовал фото с похорон супруги 

Майк Габриелян и ещё 13 9 минут назад
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал в соцсетях фото своей супруги Юлии, лежащей в гробу. Похороны ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной прошли в субботу на Новодеревенском кладбище в Подмосковье.
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Проститься с покойной пришли десятки человек. Телеведущий попросил представителей СМИ не снимать церемонию. Вдовец последним подошёл к телу и постоял у гроба в тишине несколько минут.
«Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришёл, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка», — написал Норкин в инстаграме.
Он отметил, что в интернете «много чего понаписали уже» и призвал не обращать на это внимания.
«Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди. Просто сил не хватало на всех…» — добавил телеведущий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет. Юлия вела эфиры на радио «Комсомольская правда». У нее остались четверо детей.
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Общество , Видео , Телевидение , Андрей Норкин , Комсомольская правда , Московская область
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