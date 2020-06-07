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Норкин опубликовал фото с похорон супруги 

News.ru и ещё 10 12 минут назад
Ведущий НТВ опубликовал фото с похорон жены
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». Церемония прошла в субботу на Новодеревенском кладбище в Подмосковье.
По информации журнала StarHit, проститься с Юлией Норкиной пришли около ста человек, включая журналистов, которых телеведущий попросил не снимать церемонию. Норкин позволил всем попрощаться с усопшей и последним подошёл к телу, чтобы провести несколько минут в тишине.
Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришёл, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка, — написал Норкин в Instagram.
Ведущий телеканала НТВ призвал сочувствующих не реагировать на сообщения критиков семьи Норкиных, потому что супруге бы «это не понравилось».
Как писал NEWS.ru, Юлия Норкина умерла от проблем с сердцем в 53 года.
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Общество , Телевидение , Андрей Норкин , Комсомольская правда , НТВ , Московская область
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