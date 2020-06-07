Ведущий НТВ опубликовал фото с похорон жены

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». Церемония прошла в субботу на Новодеревенском кладбище в Подмосковье.
По информации журнала StarHit, проститься с Юлией Норкиной пришли около ста человек, включая журналистов, которых телеведущий попросил не снимать церемонию. Норкин позволил всем попрощаться с усопшей и последним подошёл к телу, чтобы провести несколько минут в тишине.
Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришёл, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка, — написал Норкин в Instagram.
Ведущий телеканала НТВ призвал сочувствующих не реагировать на сообщения критиков семьи Норкиных, потому что супруге бы «это не понравилось».
Как писал NEWS.ru, Юлия Норкина умерла от проблем с сердцем в 53 года.
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Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришёл — а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже… Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех…