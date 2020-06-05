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Механический паук из Lada Priora попал на видео 

Вадим Дроздов 38 минут назад
В Краснодаре группа автомехаников превратила обычную Lada Priora в огромного металлического механического паука. Корпус автомобиля подвесили на основание из 8 металлических ног. Каждая нога достигает в высоту трех метров. При этом конструкция кузова была облегчена до 700 килограмм. Общая масса механического паука составила 1500 килограмм. Передвигается это транспортное средства за счет небольших колес, установленных на каждой ноге. Передвигать ногами по-паучьи при этом монстр не умеет. Механики обещают не останавливаться и продолжать работать над новыми концептами "Приоры". Стоит отметить, что именно эта модель является одной и самых подверженных различным "тюнингам".
Общество , Видео , Краснодар
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