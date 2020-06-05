«Стал пить или нюхать»: Гордон о Соловьеве

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По словам Гордона, Соловьев без сомнения «яркий», но «в последнее время сдулся».

«Он стал заезженной пластинкой. К тому же он, видимо, стал пить или нюхать», — пояснил украинский журналист.

Он оценил высказывания Соловьева в свой адрес, подчеркнув, что «тот просто сошел с ума».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Гордон заявил, что взял бы интервью у Соловьева. Тот в эфире своего шоу «Воскресный вечер» ответил отказом и назвал коллегу нацистской мразью.