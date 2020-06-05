В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих

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Пассажиров, прибывающих в Приморье, с 7 июня освободят от обязательного 14-дневного карантина при условии, что у них нет признаков ОРВИ, сообщает правительство региона.

С конца апреля все пассажиры, прибывающие в Приморье, должны были соблюдать 14-дневную изоляцию дома или в обсерваторе. С 1 июня прибывающим из Москвы Новосибирска необходимо предоставить справку о результатах лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию.

"Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. Новый порядок въезда начнет действовать с воскресенья, 7 июня…. Прибывающим в Приморье необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адреса проживания. После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин", — говорится в сообщении.

С 7 июня анкетирование также распространится и на международные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

В Приморье зафиксировано 2211 случаев коронавируса, 1290 человек вылечились, 21 умер. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля — масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.