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Россияне увидят полутеневое затмение Луны 

BFM.RU и ещё 9 45 минут назад
Россияне увидят полутеневое затмение Луны
Фото: РИА Новости
Полутеневое затмение Луны смогут увидеть жители Земли, в том числе жители европейской части России и юго-запада Сибири. При таком астрономическом явлении потемнеет южный край диска Луны, отмечает ТАСС.
Затмение начнется в 20:46 по московскому времени и завершится в первые минуты следующего дня. Максимальная фаза затмения наступит в 22:25 по московскому времени. В этот момент в полутень Земли с южного края погрузится практически половина Луны.
Впрочем, заметить такое явление невооруженным глазом будет невозможно. Для этого необходимо использовать телескоп, или другую фотометрическую аппаратуру.
В 2020 году жители Земли в общей сложности станут свидетелями шести затмений — двух солнечных и четырех лунных. Среди них есть и полное затмение Солнца, которое произойдет 14 декабря и будет видно с территории Аргентины и Чили.
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Общество , ИТАР-ТАСС
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