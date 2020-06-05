Россияне увидят полутеневое затмение Луны 

Полутеневое затмение Луны смогут увидеть жители Земли, в том числе жители европейской части России и юго-запада Сибири. При таком астрономическом явлении потемнеет южный край диска Луны, отмечает ТАСС.

Затмение начнется в 20:46 по московскому времени и завершится в первые минуты следующего дня. Максимальная фаза затмения наступит в 22:25 по московскому времени. В этот момент в полутень Земли с южного края погрузится практически половина Луны.

Впрочем, заметить такое явление невооруженным глазом будет невозможно. Для этого необходимо использовать телескоп, или другую фотометрическую аппаратуру.

В 2020 году жители Земли в общей сложности станут свидетелями шести затмений — двух солнечных и четырех лунных. Среди них есть и полное затмение Солнца, которое произойдет 14 декабря и будет видно с территории Аргентины и Чили.