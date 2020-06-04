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В российском супермаркете сотрудникам запретили ходить в туалет по большому 

Экспресс газета 3 часа назад
Сотрудникам магазина предъявили абсурдные требования
Фото: depositphotos.com
В Екатеринбурге сотрудникам супермаркета «Кировский» не разрешают ходить в туалет, если речь идет о большой нужде, сообщает издание "Ura.ru". Руководство не стало заморачиваться с вызовом сантехника, после того, как в санузле магазина произошел засор.
Ura.ru
Вместо устранения деликатной проблемы, в администрации торговой точки решили просто не допускать в туалет тех работников, которым приспичило справить "крупную" нужду. Чтобы не случилось беды, кассирам и продавцам "Кировского" посоветовали бегать домой.
«Уважаемые сотрудники, убедительная просьба! В туалет по-большому ходите дома! Выработайте наконец у себя режим», — написано в объявлении, которое весит в туалете супермаркета. Однако далеко не все сотрудники магазина живут в непосредственной близости от работы, поэтому некоторые из них уже всерьез задумываются об "осквернении" близлежащих кустов.
«Пока что терпим, но скоро пикетировать пойдем к зданию руководства Кировского. Тут рядом кусты есть, наверное, скоро придется туда ходить», — заявили в коллективе "Кировского".
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Общество , Екатеринбург
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