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ВОЗ похвалила Россию за борьбу с коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
ВОЗ похвалила Россию за борьбу с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) похвалила Россию за единый подход с мировым сообществом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление директора регионального офиса организации в Европе Ханса Клюге.
«Мы наблюдаем выражение международной солидарности со стороны России, тесно сотрудничаем с [главой Роспотребнадзора Анной] Поповой и с министром здравоохранения [Михаилом] Мурашко по новым программам исследования», — отметил он.
Ранее Клюге рассказал, что вторая волна коронавируса может начаться осенью. Она может совпасть с распространением сезонного гриппа.
В России выявлено свыше 440 тысяч случаев заражения коронавирусом, 204 тысячи заболевших выздоровели, почти 5,4 тысячи скончались.
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Общество , ВОЗ , Роспотребнадзор
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