Трудовой договор предложили заключать через Интернет 

Подготовленные во фракции «Единая Россия» поправки в Трудовой кодекс, регулирующие сферу дистанционной занятости, в ближайшие дни обсудят с Правительством, профсоюзами и работодателями и затем внесут на рассмотрение Госдумы. Законодатели намерены закрепить в кодексе нормы об удалённой и комбинированной работе, при этом установить право работников на сохранение зарплаты, на личное время и электронный документооборот. 4 июня в Госдуму уже внесён проект об электронном оформлении документов, в том числе трудовых договоров, больничных листов и заявлений на отпуск.
По данным Минтруда, сейчас более 10 процентов россиян работают удалённо, это примерно 5 млн 750 тысяч граждан. В Трудовом кодексе есть глава 49.1 о дистанционной работе, но она не отвечает современным требованиям. Как ранее пояснил «Парламентской газете» первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, изначально эта глава касалась надомного труда.
Во фракции разработали поправки, подробно регулирующие удалённую и комбинированную работу. «Мы предлагаем прописать, что это труд вне местонахождения работодателя и стационарного рабочего места. При этом человек может работать где угодно, в том числе и за границей», — сказал депутат. Предусматривается, что для перехода на удалёнку нужно будет заключить договор с руководителем. Это может быть постоянный режим или временный, если в масштабах страны или в организации произошло какое-то ЧП и люди не могут трудиться в офисе. При этом будет оговорено право граждан на сохранение зарплаты и нахождение в нерабочее время офлайн.
2 июня проект обсудили в рамках видеоконференции с лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Он считает, что дистанционный формат занятости будет востребован и после пандемии коронавируса. По его данным, примерно четверть предприятий планируют оставить на удалённой работе не менее 20% сотрудников.
Руководитель фракции Сергей Неверов после этой видеовстречи отметил, что изменения в Трудовом кодексе касаются миллионов граждан, так что нужно провести широкое обсуждение инициативы.
«Необходимо защитить права и интересы работников и работодателей, создать правовые условия для достижения оптимального баланса интересов сторон трудовых отношений», — сказал он.
4 июня прошло первое заседание рабочей группы с участием профсоюзов, работодателей, Правительства и фракции «Единая Россия». В ближайшие дни стороны представят свои замечания и предложения, чем необходимо дополнить подготовленные нормы.
«Мы рассчитываем, что законопроект будет готов к середине июня и внесён в Госдуму, — сказал Андрей Исаев. — Хотели бы, чтобы его первое чтение состоялось до конца весенней сессии».
Кстати, 3 июня законопроект о возможности перехода на удалённую работу уже внесли депутаты Мосгордумы. Этот документ может быть рассмотрен вместе с поправками «Единой России» в качестве альтернативного.
Оформить больничный и отпуск можно будет по электронной почте
Законопроект, разработанный в «Единой России», предполагает, что дистанционная работа осуществляется по договору между сотрудником и руководителем. Заключить его можно через Интернет.
5 июня группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым внесла на рассмотрение палаты проект закона, позволяющий заключать трудовой договор, а также подавать заявление на отпуск и увольнение в электронном формате. Среди авторов документа — Андрей Исаев и глава думского Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Трудовые договоры и сейчас нередко заключаются с помощью обмена документами по электронной почте, но из-за отсутствия в Трудовом кодексе прямого указания на возможность использования электронных и других технических средств возникают противоречия в вопросах признания таких договоров заключёнными», — пояснил Крашенинников.
Как сообщил депутат, предлагается ввести в Трудовой кодекс новую статью 15.1 о юридически значимых сообщениях. Она устанавливает, что документы можно будет не только вручить лично или отправить по почте в бумажном варианте, но и направить с помощью электронных или иных технических средств. О получении такого сообщения следует уведомить, а юридически значимые последствия возникают сразу после доставки сообщения адресату. Предлагается устанавливать отправителя любым способом, позволяющим достоверно его определить. Таким способом может быть указание в трудовом договоре электронных адресов сторон для обмена значимыми сообщениями или использование электронной подписи.
При этом оговаривается, что работник сможет в одностороннем порядке отказаться от обмена информацией в электронной форме, так как не все граждане хотят пользоваться такой формой взаимодействия с руководством, а некоторые — не умеют. Предполагается, что в случае принятия поправки в Трудовой кодекс вступят в силу с 1 октября 2020 года.