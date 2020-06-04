Трудовой договор предложили заключать через Интернет 

Подготовленные во фракции «Единая Россия» поправки в Трудовой кодекс, регулирующие сферу дистанционной занятости, в ближайшие дни обсудят с Правительством, профсоюзами и работодателями и затем внесут на рассмотрение Госдумы . Законодатели намерены закрепить в кодексе нормы об удалённой и комбинированной работе, при этом установить право работников на сохранение зарплаты, на личное время и электронный документооборот. 4 июня в Госдуму уже внесён проект об электронном оформлении документов, в том числе трудовых договоров, больничных листов и заявлений на отпуск.

По данным Минтруда, сейчас более 10 процентов россиян работают удалённо, это примерно 5 млн 750 тысяч граждан. В Трудовом кодексе есть глава 49.1 о дистанционной работе, но она не отвечает современным требованиям. Как ранее пояснил «Парламентской газете» первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев , изначально эта глава касалась надомного труда.

Во фракции разработали поправки, подробно регулирующие удалённую и комбинированную работу. «Мы предлагаем прописать, что это труд вне местонахождения работодателя и стационарного рабочего места. При этом человек может работать где угодно, в том числе и за границей», — сказал депутат. Предусматривается, что для перехода на удалёнку нужно будет заключить договор с руководителем. Это может быть постоянный режим или временный, если в масштабах страны или в организации произошло какое-то ЧП и люди не могут трудиться в офисе. При этом будет оговорено право граждан на сохранение зарплаты и нахождение в нерабочее время офлайн.

2 июня проект обсудили в рамках видеоконференции с лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым . Он считает, что дистанционный формат занятости будет востребован и после пандемии коронавируса. По его данным, примерно четверть предприятий планируют оставить на удалённой работе не менее 20% сотрудников.

Руководитель фракции Сергей Неверов после этой видеовстречи отметил, что изменения в Трудовом кодексе касаются миллионов граждан, так что нужно провести широкое обсуждение инициативы.

«Необходимо защитить права и интересы работников и работодателей, создать правовые условия для достижения оптимального баланса интересов сторон трудовых отношений», — сказал он.

4 июня прошло первое заседание рабочей группы с участием профсоюзов, работодателей, Правительства и фракции «Единая Россия». В ближайшие дни стороны представят свои замечания и предложения, чем необходимо дополнить подготовленные нормы.

«Мы рассчитываем, что законопроект будет готов к середине июня и внесён в Госдуму, — сказал Андрей Исаев. — Хотели бы, чтобы его первое чтение состоялось до конца весенней сессии».

Кстати, 3 июня законопроект о возможности перехода на удалённую работу уже внесли депутаты Мосгордумы . Этот документ может быть рассмотрен вместе с поправками «Единой России» в качестве альтернативного.

Оформить больничный и отпуск можно будет по электронной почте

Законопроект, разработанный в «Единой России», предполагает, что дистанционная работа осуществляется по договору между сотрудником и руководителем. Заключить его можно через Интернет.

«Трудовые договоры и сейчас нередко заключаются с помощью обмена документами по электронной почте, но из-за отсутствия в Трудовом кодексе прямого указания на возможность использования электронных и других технических средств возникают противоречия в вопросах признания таких договоров заключёнными», — пояснил Крашенинников.

Как сообщил депутат, предлагается ввести в Трудовой кодекс новую статью 15.1 о юридически значимых сообщениях. Она устанавливает, что документы можно будет не только вручить лично или отправить по почте в бумажном варианте, но и направить с помощью электронных или иных технических средств. О получении такого сообщения следует уведомить, а юридически значимые последствия возникают сразу после доставки сообщения адресату. Предлагается устанавливать отправителя любым способом, позволяющим достоверно его определить. Таким способом может быть указание в трудовом договоре электронных адресов сторон для обмена значимыми сообщениями или использование электронной подписи.

При этом оговаривается, что работник сможет в одностороннем порядке отказаться от обмена информацией в электронной форме, так как не все граждане хотят пользоваться такой формой взаимодействия с руководством, а некоторые — не умеют. Предполагается, что в случае принятия поправки в Трудовой кодекс вступят в силу с 1 октября 2020 года.