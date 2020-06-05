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Минюст признал соразмерными и обоснованными введенные в России ограничения из-за пандемии 

ТАСС и ещё 14 1 час назад
Минюст признал меры Москвы соразмерными угрозе эпидемии
Фото: РИА Новости
Минюст России признал обоснованными и соразмерными угрозе введенные в регионах, в том числе в Москве, ограничительные меры из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявили в Минюсте России по итогам проведенного по поручению главы правительства РФ Михаила Мишустина анализа региональных нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы.
"В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Минюста.
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Общество , Другое , Михаил Мишустин , Минюст РФ , Правительство РФ , Правительство Москвы , Москва
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