Лишь через год Москва вернется к нормальной жизни, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, маски для защиты от коронавируса надо будет носить до середины осени, а возможно — и до следующего февраля. Режим повышенной готовности столичные власти ввели еще в конце марта, а масочно-перчаточный режим — 12 мая.

Возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — отметил он.

По словам градоначальника, масочный режим придется продлить до октября, однако обязательное использование средств индивидуальной защиты может понадобиться и до следующего февраля.

«Город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей, и ещё полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета», — добавил Собянин.

При этом он подчеркнул, что от крупных проектов столица отказываться не намерена — их реализация «послужит дополнительным драйвером выхода экономики из спада».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Собянина о «возвращении к нормальной жизни» через год. «С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков», — считает представитель Кремля. Кроме того, Собянин обладает сведениями о положении дел в столице, добавил Песков.

Он также напомнил, что в целом по России специалисты констатируют позитивную динамику. «Ситуация стабилизируется и постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно», — добавил пресс-секретарь Путина.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить правовые акты, принятые для борьбы с пандемией коронавируса на предмет нарушения прав и свобод граждан.

Среди этих актов есть и указы мэра Москвы Сергея Собянина. По ним с 1 июня москвичам разрешено выходить из дома для прогулок и занятий спортом по графику. При этом для свободного посещения открыты городские парки и зеленые территории — после более чем двухмесячного карантина.

«Пожалуй, самое главное для граждан — эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее», — заявил он во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Мэр отметил, что для властей это очень непростое решение.

«Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», — пояснил Собянин.

Он заверил, что московские власти введут «максимально простую и доступную схему». При этом он призвал москвичей не выходить из дома всем одновременно.

«Неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться», — добавил он.

По словам Собянина, в Москве также планируется открытие магазинов непродовольственных товаров, а также точек по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом. В эту категорию входят прачечные, химчистки, ремонтные мастерские.

По его словам, соответствующие документы предлагается отработать в ближайшие «день-два». Собянин добавил, что в сфере непродовольственной торговли работают около 300 тыс. человек. Мэр города подчеркнул, что это важный сектор экономики. Он отметил, что гражданам необходимы ряд товаров и услуг, которые они не могут получить в электронном виде.

Московские власти ввели режим повышенной готовности 29 марта. Были закрыты все магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов и торговых точек, в которых реализуются товары первой необходимости. Кроме того, власти на время приостановили работу ресторанов, кафе, салонов красоты, театров, парков, фитнес-центров и других объектов.

С 12 мая в городе действует перчаточно-масочный режим. С 13 апреля московские власти ввели пропускной режим. При передвижении по городу на транспорте необходимо наличие QR-кода, для получения которого заявителю необходимо указать цель поездки. При отсутствии пропуска возможен штраф.