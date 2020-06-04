Кузнецова рассказала о борьбе с преступлениями против детей 

Гибель детей от преступных посягательств и актов агрессии говорит о необходимости корректировки системы профилактики и создания новых механизмов борьбы, сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова , отметив, что каждое 20 преступление в прошлом году совершалось в отношении детей.

Ежегодно 4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии, согласно официальному сайту ООН, это решение 19 августа 1982 года приняла Генеральная Ассамблея , "будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей, ставших жертвами актов агрессии Израиля ".

Ранее опрошенные РИА Новости психологи заявили о низком уровне психологического просвещения и страхе родителей обращаться за помощью в социальные службы, а это, в свою очередь, провоцирует всплески агрессии взрослых на детей.

"Международный день невинных детей — жертв агрессии относит нас к событиям истории, когда во время военных действий погибли дети. Ужасно, когда страдают дети и во внешне мирных условиях… Многочисленные случаи гибели детей от преступных посягательств свидетельствуют о назревшей необходимости корректировки системы профилактики. Мы неоднократно вносили соответствующие предложения, а также предлагаем внедрить новые механизмы в борьбе с преступлениями против несовершеннолетних", — подчеркнула Кузнецова.

Так, омбудсмен напомнила, что количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, увеличилось на 8,6% с 91554 2017 году до 99382 в 2019 году. Это означает, что если в 2017 году в отношении детей совершалось каждое 22 преступление, то в 2019 году — уже каждое 20, пояснила Кузнецова. При этом уполномоченный также зафиксировала рост на 9,4% числа предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы детей.

Об увеличении количества подобных преступлений рассказала РИА Новости и региональный уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

"Несмотря на то, что, по данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, в 2019 году общее количество преступлений насильственного характера в отношении детей в Подмосковье сократилось на 11%, против их жизни и здоровья — на 10,4%, число преступлений против половой неприкосновенности выросло на 10,7%", — сказала Мишонова.

Областной омбудсмен также выразила тревожность, что есть немало случаев, когда матери замалчивают подобные издевательства над их детьми, прикрывая своего партнера.