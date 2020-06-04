В Роспотребнадзоре призвали не надеяться на вакцину 

Заявление Поповой прозвучало во время онлайн-дискуссии клуба «Валдай» . Руководитель надзорного ведомства подчеркнула, что в настоящее время преждевременно говорить о сроках создания действующей вакцины от коронавирусной инфекции.

По ее мнению, изобрести препарат можно, но пока не будет подтверждена ее эффективность, строить планы по ее использованию не следует.

«Обнадеживаться пока рановато», — заключила Попова.

При этом она подчеркнула, что единой вакцины от COVID-19 не будет. Ученые, по ее словам, разрабатывают целую серию препаратов для разных групп населения.

Как писал «Рамблер», ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пациентам с COVID-19 требуется много времени на выздоровление. Она заявила, что пока в организме человека остается вирус, российские врачи не признают его выздоровевшим.