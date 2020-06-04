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В Роспотребнадзоре призвали не надеяться на вакцину 

Павел Тиунов и ещё 7 1 час назад
В Роспотребнадзоре призвали не надеяться на вакцину
Фото: РИА Новости
Эффективность вакцины от коронавируса еще находится под сомнением, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Её слова приводит РИА Новости.
Заявление Поповой прозвучало во время онлайн-дискуссии клуба «Валдай». Руководитель надзорного ведомства подчеркнула, что в настоящее время преждевременно говорить о сроках создания действующей вакцины от коронавирусной инфекции.
По ее мнению, изобрести препарат можно, но пока не будет подтверждена ее эффективность, строить планы по ее использованию не следует.
«Обнадеживаться пока рановато», — заключила Попова.
При этом она подчеркнула, что единой вакцины от COVID-19 не будет. Ученые, по ее словам, разрабатывают целую серию препаратов для разных групп населения.
Как писал «Рамблер», ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пациентам с COVID-19 требуется много времени на выздоровление. Она заявила, что пока в организме человека остается вирус, российские врачи не признают его выздоровевшим.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , Валдайский клуб , РИА Новости
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