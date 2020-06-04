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Пока вы дома: вторая волна коронавируса 

Сергей Василенок 12 минут назад

Собянин назвал срок отмены масочного режима

Масочный режим, введенный в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет действовать до появления массовой вакцины.

"Второй волны не удастся избежать"

Приход второй волны заражений коронавирусной инфекцией зависит от того, «каким окажется лето», заявила РИА Новости заведующая инфекционным отделением больницы управделами президента Екатерина Трифонова.

Россиян ждут две короткие рабочие недели

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне в связи с празднованием Дня России и объявлением 24 июня нерабочим днем, сообщили в Роструде.

В России за сутки умерли 169 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 169 человек с COVID-19, за все время — 5 384, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Зеленский поплатится за нарушение карантина

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что будет изучена информация о нарушении карантинных ограничений президентом Украины Владимиром Зеленским.

Собянин заговорил о смягчении карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл совещание с членами рабочей группы Госсовета на тему критериев, по которым будут приниматься решения относительно снятия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В Сибири объявлено чрезвычайное положение

© Пресс-служба "Норникеля"
В связи с широкомасштабным загрязнением одной из рек, возникшим в результате аварии на местной теплоэлектростанции, власти сибирского города Норильска объявили чрезвычайную ситуацию.
Комментарии
Общество , Видео , Антон Геращенко , Владимир Зеленский , Сергей Собянин , Норникель , РИА Новости , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС , Москва
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