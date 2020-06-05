В Липецкой области пять медиков заболели COVID-19 

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Коронавирусная инфекция подтвердилась у врача и четырех медсестер больницы в Липецкой области , сообщает в пятницу обладминистрация.

"Всего в Донской районной больнице работают 84 сотрудника. В середине мая там заболели один врач и четыре медсестры. Инфицирование произошло в бытовых условиях", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что в медучреждении проводится профилактическая дезинфекция.

В больнице Задонского района, как информируют власти, несколько медицинских работников находятся на больничном с диагнозом "внебольничная пневмония".

"Коронавирусная инфекция у них не подтверждена", — сообщает обладминистрация.

В Липецкой области выявлено 2452 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели, по последним данным, 938 человек, восемь умерли.

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