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«Мрачный персонаж из лесов»: Невзоров о духовнике Поклонской 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
«Мрачный персонаж из лесов»: Невзоров о духовнике Поклонской
Фото: ТАСС
По мнению журналиста Александра Невзорова, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской и основатель секты царебожников схиигумен Сергий не говорил ничего, что «противоречит православным канонам». Об этом он заявил в эфире «Эхо Москвы».
Ранее, как сообщал «Рамблер», настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий призвал верующих не сидеть в изоляции, а выходить на улицы, поскольку пандемия коронвируса, по его словам, — это «выдумка безбожников». Он также предал анафеме чиновников, по инициативе которых были закрыты храмы и церкви. В результате отец Сергий был лишен права проповедовать.
По мнению Невзорова, схиигумен Сергий «очень мрачный персонаж из уральских лесов и духовник Натальи Поклонской», однако осуждать его — «абсолютно нечестно».
«Если мы сейчас посмотрим, в поведении, в речах этого схиигумена Сергия (Романова) есть последовательная и честная православная позиция? Несомненно, она есть. Говорит ли он что-нибудь, что противоречит православным канонам, решениям Вселенских соборов? Нет, он не говорит ничего такого», — пояснил журналист.
Он высказал мнение, что голосом схиигумена Сергия «говорит русское православие».
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Общество , Наталья Поклонская , Госдума , Эхо Москвы
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