«Мрачный персонаж из лесов»: Невзоров о духовнике Поклонской 

По мнению журналиста Александра Невзорова, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской и основатель секты царебожников схиигумен Сергий не говорил ничего, что «противоречит православным канонам». Об этом он заявил в эфире «Эхо Москвы».

Ранее, как сообщал «Рамблер», настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий призвал верующих не сидеть в изоляции, а выходить на улицы, поскольку пандемия коронвируса, по его словам, — это «выдумка безбожников». Он также предал анафеме чиновников, по инициативе которых были закрыты храмы и церкви. В результате отец Сергий был лишен права проповедовать.

По мнению Невзорова, схиигумен Сергий «очень мрачный персонаж из уральских лесов и духовник Натальи Поклонской», однако осуждать его — «абсолютно нечестно».

«Если мы сейчас посмотрим, в поведении, в речах этого схиигумена Сергия (Романова) есть последовательная и честная православная позиция? Несомненно, она есть. Говорит ли он что-нибудь, что противоречит православным канонам, решениям Вселенских соборов? Нет, он не говорит ничего такого», — пояснил журналист.

Он высказал мнение, что голосом схиигумена Сергия «говорит русское православие».