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Экс-солист группы «Отпетые мошенники» предъявил иск к ГТК «Россия» и Малахову 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Богомазов подал иск к ГТК «Россия» и Малахову
Фото: РИА Новости
Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов и его жена Виктория Богомазова предъявили иск к телеканалу «Россия», его ведущему Андрею Малахову за высказанные в эфире обвинения в неуплате алиментов, сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.
Также ответчиком является участница одного из выпусков программы «Прямой эфир» — бывшая жена Богомазова Юлия Некрасова, сообщает сайт РАПСИ.
Заявители считают, что ответчики распространяли сведения, порочащие их честь и достоинство. Богомазовы просят признать не соответствующими действительности указанные сведения и обязать ФГУП «Государственная телевизионная компания „Телеканал Россия“ обеспечить оглашение резолютивной части решения суда по настоящему иску в опровержение распространенной информации в выпуске программы „Прямой эфир“, а также взыскать с телеканала, Малахова и Некрасовой солидарно моральный вред в размере 1 млн рублей.
Истцы утверждают, что 10 декабря 2018 года Некрасова и Малахов в эфире программы „Прямой эфир“ с темой „Две жены „отпетого мошенника“ не могут поделить его деньги“ Малахов сообщил зрителям, что „звезда 90-х, экс-солист группы „Отпетые мошенники“ стал настоящим отпетым неплательщиком“. Также Богомазов требует опровержения слов Малахова о том, что бывшая жена обвинила его в жестоком обращении с дочерью.
Также истцы требуют признать несоответствующими действительности слова Некрасовой о том, что у Богомазова накопился долг по алиментам около 630 тыс. рублей.
Напомним, в сентябре 2013 года Богомазов был объявлен в федеральный розыск, после чего сам явился к судебным приставам.
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Комментарии
Общество , Юлия Некрасова , Андрей Малахов
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