В России провели более 11,7 миллиона тестов на COVID-19 

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Более 11,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России , под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 313 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора

"В РФ проведено более 11,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 313 тысяч человек", — говорится в сообщении.

За последние сутки в России проведено 307 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.