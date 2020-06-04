Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России провели более 11,7 миллиона тестов на COVID-19 

РИА Новости 2 часа назад
В России провели более 11,7 миллиона тестов на COVID-19
Фото: РИА Новости
Более 11,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 313 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 11,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 313 тысяч человек", — говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 307 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Последние новости
Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Общество , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь
Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
«Надоело!»: вопрос вывел Саакашвили из себя
«Надоело!»: вопрос вывел Саакашвили из себя
Кобзон рассказала о плачевном состоянии Моргуновой
Кобзон рассказала о плачевном состоянии Моргуновой
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Видео
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение