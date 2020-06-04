«Шафран изгнали из ада за плохое поведение» 

Шафран, как сообщал «Рамблер», на протяжении более 10 лет была соведущей Соловьева на шоу «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ». На днях стало известно об ее увольнении.

Сама журналистка объяснила это возникновением ситуации, когда партнеры больше не могут быть вместе, потому что их точки зрения стали расходиться. Она поблагодарила коллегу за богатый опыт. Тот, в свою очередь, назвал Шафран великолепной журналисткой, ее уход из «Полного контакта» — повышением, и посоветовал ей подумать о ведении авторских программ.

«Пользователи соцсетей активно критикуют обе стороны», — отмечает «Ура.ру».

Шафран критикуют за отсутствие идеологии и самостоятельности, а Соловьева — за нарциссизм и невосприимчивость к критике.