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Появилось видео успешных испытаний вакцины 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об успешном испытании вакцины от коронавирусной инфекции. Испытания, в ходе которых было доказано отсутствие токсичности, безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины, проводились на мелких и крупных животных. Следующим этапом испытаний станет опробование данной вакцины на 50 людях. Все испытуемые являются военнослужащими. Среди них пять женщин. Перед введением вакцины все добровольцы будут обязаны находиться на двухнедельном карантине. Это исключит возможность их заражения. Этот этап планируется завершить к концу июля. Испытания будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ.
Общество , Видео , Министерство обороны
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