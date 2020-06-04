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Малышева нарушила масочный режим 

Артём Кульша и ещё 1 38 минут назад
Врач и журналистка Елена Малышева нарушила масочный режим, введенный в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые она опубликовала в своем инстаграме.
1 июня, как сообщал «Рамблер», в столице стартовал второй этап снятия ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В его рамках открылись предприятия торговли непродовольственными товарами.
«ЦУМ работает!» — заявила вчера Малышева на видео, на котором входит в этот торговый центр в центре города.
Внутри она обработала руки санитайзером, после чего голыми руками сняла медицинскую маску, в которой пришла, взяла защитный экран, которые выдают в ЦУМе, и надела его. После этого Малышева стала рассматривать товары, пробовать духи и примерять одежду. Также она купила и съела мороженое в вафельном рожке. Все это она делала без перчаток и маски, но в экране.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим будет действовать в городе до появления массовой вакцины, что, согласно различным оценкам, произойдет в октябре 2020 — феврале 2021 года.
Комментарии
Общество , Видео , Елена Малышева , Сергей Собянин , ЦУМ , Москва
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