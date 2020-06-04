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Россиян начнут принудительно лечить от алкоголизма 

Ura.Ru 1 час назад
Россиян начнут принудительно лечить от алкоголизма
Фото: © URA.RU
В Госдуме готовят законопроект о принудительном лечении от алкоголизма. В парламенте отметили, что разработкой документа занялись на волне трагических происшествий с детьми, случившихся по вине нетрезвых родителей во время самоизоляции.
Больше половины случаев жестокого обращения с детьми (60%) происходят на фоне злоупотребления спиртным их родителей, выяснили ученые из Санкт-Петербургского госуниверситета. Данные, собранные специалистами, стали основанием для готовящихся в КоАП и УК РФ поправок, пишет газета «Известия».
«Родитель, совершивший преступление, будет находиться на специальном учете в органах полиции, с обязанностью проходить специальные психологические курсы», — пояснила суть поправок депутат Госдумы Оксана Пушкина.
Она также рассказала, что родителей-алкоголиков предлагается принудительно помещаться в наркодиспансеры.
Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн поддержал инициативу парламента, отметив, что наркологическая служба в стране полностью готова к внедрению предложенных мер.
«Как показывает практика, при условии, что пациент идет на контакт с лечащим специалистом, от алкоголизма излечиваются в 80% случаев, от наркомании — 50%», — отметил Брюн.
Авторам законопроекта рекомендуют предусмотреть четкую процедуру передачи ребенка другим родственникам или в социальные учреждения, на время лечения родителей в наркодиспансере, а также продумать работу по реабилитации и социализации людей, отказавшихся от алкогольной зависимости.
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Комментарии 1
Общество , Социология , Законопроекты , Самоизоляция , Оксана Пушкина , Евгений Брюн , Минздрав РФ , Госдума , газета "Известия"
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