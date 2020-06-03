Умер известный историк литературы Лев Мнухин

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Его деятельность началась в 1970-е годы с создания домашнего музея Марины Цветаевой и проведения творческих встреч у себя в квартире. За эти годы Лев Абрамович Мнухин стал признанным авторитетом во многих сферах, связанных с историей русской литературы и интеллигенции. Он — автор более 200 статей, книг и научных трудов, обширных комментариев к собранию сочинений Цветаевой, составитель энциклопедии "Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни во Франции . 1920-1940" в четырех томах и биографического словаря "Российское зарубежье во Франции. 1919—2000" в трех томах.

Лев Мнухин — лауреат премии Правительства Российйской Федерации в области культуры, заслуженный работник культуры Российсекой Федерации, лауреат премий Д. С. Лихачева, Н. П. Смирнова-Сокольского, М. И. Цветаевой.