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Скончался известный историк литературы Лев Мнухин 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и ещё 3 1 час назад
Умер известный историк литературы Лев Мнухин
Фото: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Его деятельность началась в 1970-е годы с создания домашнего музея Марины Цветаевой и проведения творческих встреч у себя в квартире. За эти годы Лев Абрамович Мнухин стал признанным авторитетом во многих сферах, связанных с историей русской литературы и интеллигенции. Он — автор более 200 статей, книг и научных трудов, обширных комментариев к собранию сочинений Цветаевой, составитель энциклопедии "Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни во Франции. 1920-1940" в четырех томах и биографического словаря "Российское зарубежье во Франции. 1919—2000" в трех томах.
Лев Мнухин — лауреат премии Правительства Российйской Федерации в области культуры, заслуженный работник культуры Российсекой Федерации, лауреат премий Д. С. Лихачева, Н. П. Смирнова-Сокольского, М. И. Цветаевой.
Комментируя печальное известие, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский сказал: "Лев Абрамович Мнухин был настоящим подвижником, бесконечно преданным русской культуре и интеллигенции. Он бережно хранил драгоценные осколки наследия великого русского поэта Марины Цветаевой, неустанно изучал и пропагандировал ее творчество. Его интересы распространялись на весь Серебряный век и трудные судьбы эмиграции. С первых дней образования Национального союза библиофилов он принимал активное участие в его работе, выступал в самых различных аудиториях, публиковал книги и статьи. Мы бесконечно скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близким".
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Комментарии
Общество , Михаил Сеславинский , Марина Цветаева , Франция
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