Онищенко рассказал, когда откроются кафе 

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Депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире программы "Между тем" на телеканале "Звезда" рассказал, когда могут снять введенные из-за коронавируса ограничения в работе ресторанов.

"Я думаю, что, если сейчас наладится погода, у нас уже 2 июня, и наконец-то наступит поздняя весна, а потом лето, тогда мы быстренько откажемся (от ограничений. — Прим. ред.)", — сказал он.

Онищенко добавил, что считает необходимым продолжение работы заведений общепита.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены более 6,2 миллиона человек, из которых 379 тысяч умерли.

По последним данным, в России число заболевших COVID-19 превысило 432 тысячи, из них более 195 тысяч вылечились, 5215 пациентов скончались.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует масочный режим, ограничена работа заведений общепита.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.