Уволенная соведущая ответила Соловьеву

Ведущая Анна Шафран покинула шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM», которое она вела вместе с Владимиром Соловьевым . Комментируя уход «Газете.Ru», она отказалась называть увольнение повышением — как его ранее охарактеризовал сам Соловьев.

«Тут несостоятельный тезис. Владимир Рудольфович — мой старший коллега. Мы с ним в одном положении, поскольку мы нанятые работники на ВГТРК. Сейчас каждый из нас пойдет своим путем. Я перехожу на новый качественный уровень, обретаю еще большую субъектность», — пояснила ведущая.

Она также отметила, что в будущем стоит ждать новые большие проекты с ее участием. Вместе с тем Шафран не смогла ответить на вопрос, будет ли она сотрудничать со своим теперь уже экс-соведущим.

«Я думаю, рано говорить об этом. На текущий момент будет так, как есть, а дальше — пути Господни неисповедимы», — заявила Анна.

В интервью изданию «Ридус» журналистка также подчеркнула, что ее увольнение связано с позицией по цифровизации, которая оказалось отличной от той, что была у Соловьева, тогда как сам уход из «Полного контакта» стал именно его инициативой.

«Утренние эфиры на радио и работа на утреннем шоу — это прежде всего партнерство. И рано или поздно возникает такая ситуация, при которой партнеры начинают расходиться друг с другом в точках зрения и в итоге больше не могут быть вместе, — сказала она. — Мы долгое время работали вместе с Владимиром Рудольфовичем, и я благодарна ему за полученный во время этой работы богатый опыт».

В свою очередь Соловьев назвал уход Шафран «повышением».

«Анна — великолепный журналист. Ей пора уже подумать о ведении собственных авторских программ», — выразил мнение он, добавив, что конфликтов с Шафран у него не было.

2 июня Соловьев и Шафран поспорили в эфире «Полного контакта», обсуждая законопроект о «едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». В рамках эмоционального разговора Шафран спросила у соведущего: «Мы сейчас демагогией будем заниматься — или по существу [рассматривать вопрос]?» В ответ на это Соловьев заявил: «То есть ты теперь меня обвиняешь в демагогии? Давай так: если ты считаешь, что то, чем я занимаюсь, — демагогия, тебе точно нужно работать одной. Аня, будь последовательна. Неправда это и есть ложь. Если ты обвиняешь меня, Владимира Соловьева, в демагогии — тебе, значит, дальше надо работать одной. У тебя есть свои программы, свое представление о прекрасном, работай одна. Но если ты меня обвиняешь в демагогии… Ты сейчас несколько раз это сказала. Это твой осознанный выбор».

Впоследствии Соловьев объявил об уходе Шафран в эфире программы: «Учитывая наличие у нее своих позиций — это ее право, — она вполне может раскрыться в самостоятельных авторских программах, тем более они у нее есть. И на „Вести FM“, и на телевидении. Я думаю, что появятся еще дополнительные [проекты]. Она просто переросла этот формат и теперь начнет себя полностью проявлять как самостоятельная творческая единица».

Анна Шафран долгое время работала вместе с Владимиром Соловьевым в ряде программ, включая «Полный контакт» и «Соловьиные трели».