Конфликт Соловьева с соведущей попал на видео 

Поводом для ссоры стал закон о едином регистре сведений о населении. Соловьев выступил в поддержку закона, Шафран назвала его недоработанным. В ходе разговора журналисты перешли на личности, Соловьев обиделся на слово «демагог» из уст Шафран и заявил, что ей надо работать одной.

На следующий день журналистка покинула проект «Полный контакт».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Шафран заявила, что ее уход из программы связан с расхождением во взглядах с Владимиром Соловьевым по вопросу всеобщей цифровизации. Соловьев, в свою очередь, сказал журналистам, что уход Шафран из «Полного контакта» — очередной шаг вперед в ее профессиональной карьере.