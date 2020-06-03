Конфликт Соловьева с соведущей попал на видео 

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM» Анна Шафран поспорила с Владимиром Соловьевым накануне увольнения из программы «Полный контакт». Видеозапись их разговора доступна на Youtube.
Поводом для ссоры стал закон о едином регистре сведений о населении. Соловьев выступил в поддержку закона, Шафран назвала его недоработанным. В ходе разговора журналисты перешли на личности, Соловьев обиделся на слово «демагог» из уст Шафран и заявил, что ей надо работать одной.
На следующий день журналистка покинула проект «Полный контакт».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Шафран заявила, что ее уход из программы связан с расхождением во взглядах с Владимиром Соловьевым по вопросу всеобщей цифровизации. Соловьев, в свою очередь, сказал журналистам, что уход Шафран из «Полного контакта» — очередной шаг вперед в ее профессиональной карьере.