Конфликт Соловьева с соведущей попал на видео

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM» Анна Шафран поспорила с журналистом Владимиром Соловьевым в программе «Полный контакт» накануне увольнения. Их конфликт попал на видео, которое доступно на YouTube . На следующий день, 3 июня, соведущая Соловьева не появилась в шоу.

2 июня Соловьев и Шафран ближе к концу эфира поспорили во время обсуждения законопроекта о цифровизации («О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ»). Ведущие перебивали друг друга, обсуждая процесс рассмотрения, правок и принятия законопроекта в Госдуме

В программу также был приглашен депутат Александр Хинштейн , общавшийся по телефону. Соловьев отстаивал позицию, что все сделали корректно, а Шафран считала, что были допущены нарушения. Она сообщала свои критические замечания Хинштейну, но Соловьеву это не понравилось.

«Анна Борисовна, ты кого-то слышишь, кроме себя?!» — возмутился ведущий.

Позже во время обсуждения она предложила Соловьеву не заниматься демагогией, оценивая ее слова. На это ведущий заметил: «Если меня обвиняешь в демагогии, то дальше надо работать одной».

«У тебя есть свои программы, свое представление о прекрасном, работай одна», — добавил Соловьев.

Шафран хотела продолжить общаться с Хинштейном, после чего Соловьев дал ей несколько минут.

«Ты обвиняешь Александра Евсеевича в том, что он говорит неправду, в том, что он лукавит. Это уже вопрос не этого закона», — заметил он.

В конце Соловьев сообщил, что передачу надо заканчивать и сказал: «Анна Борисовна, до свидания».

Ранее Шафран сообщила, что ушла из программы. Ведущая рассказала, что уволилась по инициативе Соловьева и из-за расхождений во взглядах с коллегой по передаче «Полный контакт». Соловьев назвал уход коллеги «повышением».