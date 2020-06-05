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В МЧС сделали важное заявление по ЧП в Норильске 

Павел Тиунов и ещё 62 57 минут назад
Место разлива дизельного топлива в Норильске локализовано, сообщает ТАСС. Журналисты ссылаются на информацию, полученную от представителей МЧС.
«Собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов», — цитирует агентство слова собеседника из спасательного ведомства.
Источник ТАСС подчеркнул, что спасатели останутся в Норильске до полной ликвидации последствий аварии.
В настоящее время в операции задействовано 470 человек.
29 мая, как сообщал «Рамблер», в Норильске автомобиль врезался в резервуар с дизтопливом, расположенный на территории местной ТЭЦ-3. В результате произошла утечка более 22 тысячи кубометров нефтепродуктов. Область разлива составила около 180 тысяч квадратных метров. В частности, оказались загрязнены местный ручей и река Амбарная. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Накануне стало известно, что нарушения при хранении дизельного топлива на норильской ТЭЦ выявлялись неоднократно. По данным СМИ, в 2017-18 годах на объекте работали эксперты Ростехнадзора, которые составили 33 акта о нарушениях, в том числе, связанных с резервуарами для нефтепродуктов.
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