В МЧС сделали важное заявление по ЧП в Норильске 

Место разлива дизельного топлива в Норильске локализовано, сообщает ТАСС. Журналисты ссылаются на информацию, полученную от представителей МЧС

«Собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов», — цитирует агентство слова собеседника из спасательного ведомства.

Источник ТАСС подчеркнул, что спасатели останутся в Норильске до полной ликвидации последствий аварии.

В настоящее время в операции задействовано 470 человек.

29 мая, как сообщал «Рамблер», в Норильске автомобиль врезался в резервуар с дизтопливом, расположенный на территории местной ТЭЦ-3. В результате произошла утечка более 22 тысячи кубометров нефтепродуктов. Область разлива составила около 180 тысяч квадратных метров. В частности, оказались загрязнены местный ручей и река Амбарная. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.