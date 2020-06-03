Москвичка посадила за руль ребенка и пожалела

Жительница столицы Елена Лапутина была оштрафована на 50 тысяч рублей за то, что посадила за руль автомобиля девятилетнего ребёнка.

Инцидент произошёл в конце января. Женщина управляла автомобилем в состоянии опьянения, а затем посадила за руль малолетнего сына. При этом на заднем сидении машины находился ещё один ребёнок.

Мировой суд признал Лапутину виновной в вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни (ч.1 ст. 151.2 УК РФ). Она признала себя виновной и раскаялась в содеянном. В итоге суд назначил ей минимальное наказание, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что автомобилисты из Владивостока опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой видно, как дорогой иномаркой управляет ребёнок не старше 10 лет. При этом автомобиль двигался по оживлённой трассе.