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Суд оштрафовал посадившую ребёнка за руль москвичку 

News.ru 2 часа назад
Москвичка посадила за руль ребенка и пожалела
Фото: РИА Новости
Жительница столицы Елена Лапутина была оштрафована на 50 тысяч рублей за то, что посадила за руль автомобиля девятилетнего ребёнка.
Инцидент произошёл в конце января. Женщина управляла автомобилем в состоянии опьянения, а затем посадила за руль малолетнего сына. При этом на заднем сидении машины находился ещё один ребёнок.
Мировой суд признал Лапутину виновной в вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни (ч.1 ст. 151.2 УК РФ). Она признала себя виновной и раскаялась в содеянном. В итоге суд назначил ей минимальное наказание, сообщает РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что автомобилисты из Владивостока опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой видно, как дорогой иномаркой управляет ребёнок не старше 10 лет. При этом автомобиль двигался по оживлённой трассе.
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Общество , РИА Новости
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