Минздрав: выбор гидроксихлорохина обоснован при лечении части пациентов с коронавирусом 

Отечественный опыт и большое количество зарубежных исследований указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина в низких дозах у некоторых групп пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России , опубликованных на сайте ведомства в среду.

"На сегодня следует отметить, что значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт все же указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID-19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма", — говорится в документе.

В нем также отмечается, что перед назначением противомалярийных лекарств и во время их приема следует уделить особое внимание результату ЭКГ, поскольку такие препараты обладают кардиотоксичностью, и их прием может сопровождаться развитием, например, синдрома удлиненного синдром удлиненного QT.

"В условиях стационара при наличии возможности мониторинга интервала QT допустимо использование гидроксихлорохина в дозе 800 мг/сут в 1‐й день, далее 400 мг/сут. При амбулаторном ведении пациента или при отсутствии возможности контроля QT доза должна быть снижена вдвое (400 мг/сут в 1‐й день, далее 200 мг/сут)", — уточняется в документе.

В случае измененной ЭКГ вопросы о назначении противомалярийных препаратов и о дальнейшей терапии решаются строго индивидуально, в тесном взаимодействии с кардиологами. Пациентам, не включенным в группы повышенного риска кардиотоксичности, проводится клинический мониторинг, а при появлении жалоб назначается ЭКГ.

Кроме того, гидроксихлорохин рассматривается и в качестве препарата для химиопрофилактики. Отмечается, что в случае его недоступности возможно использовать мефлохин. В ряде стран также проводят медикаментозную профилактику хлорохином, гидроксихлорохином и мефлохином. "Учитывая рост заболеваемости и высокие риски распространения инфекции на территории нашей страны, целесообразно назначение медикаментозной профилактики определенным группам населения, включая медицинских работников", — поясняется в документе.

Перечень лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 14 препаратов, добавили в ведомстве.

Минздрав, в частности, в список препаратов, применяемых для лечения COVID-19, был включен препарат фавипиравир.

В документе отмечается, что список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых включает фавипиравир, гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир. Среди препаратов упреждающей противовоспалительной терапии — тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб, канакинумаб, барицитониб, тофацитиниб.

Кроме того, рекомендации содержат еще пять антитромбических препаратов, для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

О фавипиравире

"В апреле 2020 г. в РФ начато клинического исследования, эффективности и безопасности препарата "Фавипиравир" у пациентов с COVID‐19 с участием 330 пациентов со среднетяжелым течением инфекции (пневмония без дыхательной недостаточности). В настоящее время получены промежуточные результаты исследования, показавшие эффективность препарата: элиминация вируса к десятому дню лечения была достигнута более чем у 85% пациентов", — говорится в тексте рекомендаций.

При этом отмечается, что в России препарат зарегистрирован на условиях его применения только в стационаре под наблюдением медицинского персонала, также в инструкции должно быть предупреждение о неполноте клинических данных при регистрации препарата. Кроме того, фавипиравир противопоказан для назначения детям и беременным.

Из документа следует, что клинические исследования препарата, несмотря на его регистрацию, должны быть завершены в полном объеме, чтобы получить статистически значимые данные по его безопасности и эффективности.

Российском фонде прямых инвестиций , который ранее объявил о начале производства препарата "Авифавир" на основе фавипиравира, отметили, что их препарат зарегистрирован в России и может применяться для лечения пациентов с коронавирусом. Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня.

По словам доктора химических наук, ученого секретаря научного совета РАН по медицинской химии Константина Балаки препарат "Авифавир" на основе фавипиравира обладает понятным механизмом действия — он блокирует репликацию вируса внутри клетки, тем самым нарушая цикл его развития. "При этом "Авифавир" не подавляет аналогичные процессы, происходящие в клетках человека и по этой причине нетоксичен для них. Это существенно отличает фавипиравир от многих применяемых сейчас противовирусных средств, механизмы действия которых непонятны и требуют всестороннего изучения", — отметил он.

По словам главного исследователя Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова Елены Павликовой, в ходе клинических испытаний препарат продемонстрировал возможности значительного повышения эффективности терапии пациентов с коронавирусной инфекцией. "Ускоренные сроки нормализации температуры и элиминации вируса без серьезных нежелательных явлений внушают большой оптимизм в отношении массового использования "Авифавира", — отметила она.