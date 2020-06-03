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Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса 

РИА Новости 14 минут назад
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
Фото: РИА Новости
Член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский рассказал о главных загадках коронавируса.
По его словам, пока неизвестно, почему COVID-19 поражает легкие гораздо сильнее, чем другие инфекции. В частности, многие пневмонии носят локальный характер, а при коронавирусе, как правило, наблюдается двустороннее воспаление, при котором происходит "диффузное альвеолярное повреждение".
"И это самое страшное, потому что кровь не получает кислород и ИВЛ бывает бессильна, так как блокируется газообмен", — отметил Кактурский в интервью "Московскому комсомольцу".
Он отметил, что в этом случае нужно "подключать тяжелую артиллерию" в виде экстракорпорального кровообращения, когда кровь насыщают кислородом вне организма, что требует дорогостоящей аппаратуры.
Также, по наблюдениям медика, остается неизвестным, почему заболевание поражает людей избирательно, а затем "расправляется с ними жестоко вплоть до летального исхода".
"Причем речь идет не только о людях из групп риска, что было бы объяснимо, но и о молодых. Можно только предположить, что у них имелись приобретенные или наследственные дефекты иммунной системы", — заключил Кактурский.
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Общество , РАН , Московский комсомолец
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