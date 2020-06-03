Утверждена седьмая версия рекомендаций по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило седьмую версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Отмечается, что эту версию документа разработали с учетом российского и зарубежного клинического опыта. В ней значительно переработаны и расширены все разделы и показаны новые схемы лечения инфекции с применением новейших лекарств.

Все рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства и направлены в российские регионы для использования в клинической практике.