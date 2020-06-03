Назван срок открытия пляжей юга России 

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», проходит туристическая онлайн-выставка «Знай наше». Сегодня Лысенкова приняла в ней участие. В ходе мероприятия она рассказала, что сейчас в Крыму и Краснодарском крае работают лечебные пляжи на территории санаториев, а открытие всех остальных, общественных и пляжей гостиниц, «в той или иной степени» ожидается в ближайшие две недели.

«Пляжи по всей стране будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе», — объяснила Лысенкова.

Также она заявила, что пользование неорганизованными пляжами в разы чаще фатально сказывается на здоровье людей, чем пользование организованными. Это она объяснила тем, что местным органам правопорядка сложнее осуществлять контроль за пользованием такими пляжами.