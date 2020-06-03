Пока вы дома: в России «разморозили» плановую медпомощь 

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Всемирная организация здравоохранения благодарна партнерам из России за вклад в организацию борьбы с COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи.
В России начинаются испытания вакцины от коронавируса
Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту, заявил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.
"С середины января": названа дата начала эпидемии в РФ
Коронавирус пришел в Москву в середине-конце января. Об этом в интервью порталу Habr заявил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
В ВОЗ сообщили России хорошую новость
В России и Москве наблюдается снижение индекса распространения коронавирусной инфекции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
В России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 536, до 432 277 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
В мире коронавирус выявлен у 6,38 млн человек
В мире коронавирусная инфекция с начала пандемии обнаружена у 6 382 951 человека, за последние сутки — у 112 193 пациентов. Об этом свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса.
Названы самые стабильные в период карантина профессии
Самыми стабильными в период карантина стали профессии государственных и муниципальных служащих: учителей, врачей, полицейских, военных и так далее. Не повлияла эпидемия коронавируса и на сотрудников предприятий непрерывного цикла, на которых не были снижены масштабы производства.
Онищенко сделал заявление о тотальной вакцинации
Тотальная вакцинация граждан от коронавируса не будет проводиться. Об этом в интервью с телеканалом «Звезда» рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает ТАСС.
Москвичей призвали гулять дозированно
Москвичам, долгое время находившимся дома на самоизоляции, следует гулять дозированно, так как многие могут быть не готовы к повышенной активности как психологически, так и физически.