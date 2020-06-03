Пока вы дома: в России «разморозили» плановую медпомощь 

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ВОЗ поблагодарила Россию

ТАСС/Jean-Christophe Bott/Zuma

Всемирная организация здравоохранения благодарна партнерам из России за вклад в организацию борьбы с COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

В России начинаются испытания вакцины от коронавируса

Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту, заявил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков

"С середины января": названа дата начала эпидемии в РФ

Коронавирус пришел в Москву в середине-конце января. Об этом в интервью порталу Habr заявил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко

В ВОЗ сообщили России хорошую новость

В России и Москве наблюдается снижение индекса распространения коронавирусной инфекции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович

В России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 536, до 432 277 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В мире коронавирус выявлен у 6,38 млн человек

В мире коронавирусная инфекция с начала пандемии обнаружена у 6 382 951 человека, за последние сутки — у 112 193 пациентов. Об этом свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса.

Названы самые стабильные в период карантина профессии

Самыми стабильными в период карантина стали профессии государственных и муниципальных служащих: учителей, врачей, полицейских, военных и так далее. Не повлияла эпидемия коронавируса и на сотрудников предприятий непрерывного цикла, на которых не были снижены масштабы производства.

Онищенко сделал заявление о тотальной вакцинации

Тотальная вакцинация граждан от коронавируса не будет проводиться. Об этом в интервью с телеканалом «Звезда» рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

Москвичей призвали гулять дозированно