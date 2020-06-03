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Умер заразившийся коронавирусом известный российский врач 

Lenta.ru и ещё 5 5 часов назад
Умер заразившийся коронавирусом российский врач
Фото: РИА Новости
Бывший главный врач экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураз Тедтоев умер после трех недель лечения от коронавируса. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в среду, 3 июня.
Он скончался в ночь с 30 на 31 мая в больнице имени Боткина.
«Я проработала с ним бок о бок 14 лет. Была главной медсестрой поликлиники. И все время он меня заставлял двигаться вперед. Я постоянно училась, он меня посылал в Военно-медицинскую академию, на различные курсы. (…) Мне немало лет, но я до сих пор востребована, как специалист, только потому, что в моей жизни был такой человек, как наш дорогой Таймураз Асламбекович», — вспоминает его коллега Аза Белякова.
Карьера Тедтоева началась в Закавказском военном округе, в Баку. Он служил также на Байконуре, был капитаном и возглавлял санитарную службу подразделения. Вскоре после этого Тедтоев начал руководить санитарным гарнизоном в Приамурье. После развала СССР Тедтоев приехал в Москву и получил там должность главного врача новой на тот момент поликлиники № 219. Под его руководством поликлиника одной из первых получила современную рентгенографическую систему, появился маммограф, цифровую флюорографию — Тедтоев посчитал, что в будущем заболевания органов дыхания выйдут на первое место. После десятков лет заведования поликлиникой, Тедтоев пошел работать в центр оториноларингологии.
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