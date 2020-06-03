«Желтая пресса»: Онищенко разнес ВВС 

Сегодня он дал пресс-конференцию. Она была посвящена ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и мире. В какой-то момент журналист «Би-би-си» выразил желание задать парламентарию вопрос. Модератор мероприятия ему это позволил, а Онищенко нет.

«С этим изданием я ничего общего иметь не буду и другим не советую», — заявил он, назвав «Би-би-си» желтой, несолидной и очень ангажированной прессой.

В ходе той же пресс-конференции Онищенко назвал коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19, пригодным для террористических актов, а также рассказал, что россияне, которые постоянно проживают в Италии и Испании, завезли коронавирус в Россию.