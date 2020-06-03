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В ВОЗ предупредили о «разрушительном» всплеске коронавируса 

Павел Тиунов 1 час назад
Вторая волна распространения коронавируса возможна из-за массового снятия в мире ограничительных мер, завил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, в вопросе борьбы с инфекцией человечество еще не продвинулось ни на шаг, поскольку вакцина до сих пор не изобретена, сообщает РИА Новости.
Россиян предупредили о микст-инфекции
Эксперт назвал вторую волну заражения коронавирусом «неизбежной» и «разрушительной». Он подчеркнул, что в последнее время большое количество стран отказалось от карантинных мер.
«Есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19», — констатировал специалист.
Клюге отметил, что избежать трагических последствий можно, только если «вовремя купировать новый всплеск». При этом он заявил, что положение человечества в борьбе с распространением инфекции на текущий момент не отличается от ситуации на начало года, поскольку вакцину пока так и не изобрели.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент РФ Владимир Путин заявил о прохождении Россией пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Национальный лидер сослался на мнение специалистов, которые однако предупредили о возможной второй волне заболеваний в конце октября — ноябре.
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Общество , Видео , Владимир Путин , ВОЗ , РИА Новости
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