Вторая волна распространения коронавируса возможна из-за массового снятия в мире ограничительных мер, завил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, в вопросе борьбы с инфекцией человечество еще не продвинулось ни на шаг, поскольку вакцина до сих пор не изобретена, сообщает РИА Новости.

Эксперт назвал вторую волну заражения коронавирусом «неизбежной» и «разрушительной». Он подчеркнул, что в последнее время большое количество стран отказалось от карантинных мер.

«Есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19», — констатировал специалист.

Клюге отметил, что избежать трагических последствий можно, только если «вовремя купировать новый всплеск». При этом он заявил, что положение человечества в борьбе с распространением инфекции на текущий момент не отличается от ситуации на начало года, поскольку вакцину пока так и не изобрели.