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«За мою профессию меня там просто закидают камнями» 

Александр Котлеткин 1 час назад
Российская порнозвезда Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, боится возвращаться в родной город Ишим в Тюменской области. Как сообщает URA.RU, актриса фильмов для взрослых опасается мести местных жителей.
«И там, и там люди в сексуальном плане очень замкнутые. И за мою профессию меня там просто закидают камнями», — посетовала девушка. Бушуева видится с родственниками, только когда они приезжают к ней в Москву.
Порнозвезда уехала из родного города, когда ей было 17 лет. Она жила в Красноуральске Свердловской области и в Екатеринбурге, где работала библиотекарем и массажисткой. Затем Бушуева переехала в Москву и начала сниматься в порно.
В марте Бушуева пожаловалась на тяготы карантина, на котором она оказалась после возвращения в Россию из Италии. По информации Lenta.ru, порноактриса устала сидеть дома, и выразила готовность отдаться тем, кто создаст вакцину от коронавируса.
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Комментарии 23
Общество , Фото , Любовь Бушуева , Ишим , Тюменская Область
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