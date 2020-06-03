«И там, и там люди в сексуальном плане очень замкнутые. И за мою профессию меня там просто закидают камнями», — посетовала девушка. Бушуева видится с родственниками, только когда они приезжают к ней в Москву.

Порнозвезда уехала из родного города, когда ей было 17 лет. Она жила в Красноуральске Свердловской области и в Екатеринбурге, где работала библиотекарем и массажисткой. Затем Бушуева переехала в Москву и начала сниматься в порно.

В марте Бушуева пожаловалась на тяготы карантина, на котором она оказалась после возвращения в Россию из Италии. По информации Lenta.ru, порноактриса устала сидеть дома, и выразила готовность отдаться тем, кто создаст вакцину от коронавируса.